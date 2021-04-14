Американский диетолог и нутрициолог Рейчел Пол в своем аккаунте в Instagram развеяла популярный миф о вечернем приеме пищи. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Большинство тех, кто стремится похудеть, стараются не употреблять в рационе специи и соусы, но это не совсем правильно. Пища должна приносить человеку удовольствие, поэтому усилители вкуса в небольших количествах можно добавлять в блюда.

Недоедать на ужин вредно для организма, отметила специалист. Она посоветовала обязательно ужинать, но употреблять продукты с высоким содержанием белка, овощи и растительные жиры.

Сладости вечером также не запрещены. При этом десерт должен вписываться в дневную норму калорий. Желание съесть что-то вредное может возникнуть из-за недосыпа, поэтому диетолог призвала соблюдать режим и ложиться в кровать в одно и то же время.

Чувство постоянного голода указывает на скачки сахара в крови, из-за чего некоторые люди постоянно переедают. Таким образом можно набрать минимум девять килограмм за год.