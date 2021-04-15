Дочь Долиной высказалась об участии матери в программе Галкина

Дочь известной певицы Ларисы Долиной Ангелина впервые высказала мнение об участии мамы в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Она разместила пост в своем блоге, где подчеркнула, что была в шоке, узнав о решении артистки принять участие в проекте, а также назвала телеведущего топовым журналистом. Подробнее в материале «Народных Новостей».

«Ничего лучше, чем „Музыкалити“ не могло произойти с нами сейчас, и если Макс осознанно выбрал оппонента мамы, боюсь, он поселится в моем топе журналистов рядом с Собчак. Он глубоко, фундаментально, незаметно, как с детьми через игру, раскрыл тему и каждый из лагерей остался в профите. Валя к концу стала совсем котеночком, а мама… Я ждала, что она приобнимет ее по-матерински», — рассказала наследница певицы.

Ангелина при этом поблагодарила всех, кто поддержал Долину, и отметила, что для нее это очень важно.

«Я была в шоке, когда узнала, что мама согласилась на участие в проекте, не стала ее настраивать на что-то, сказала: „Крепись!“ И сама стала себя уговаривать, что обойдется без напалма, слишком хорошо знаю маму. Спасибо всем, кто поддержал ее, так как сейчас это архиважно», — добавила девушка.

Подписчики девушки в комментариях поддержали ее, отметив, что выпуск получился ярким и поучительным. Среди них не только поклонники исполнительницы, но и коллеги. Так, певец Алексей Чумаков поздравил звездную наследницу с прекрасным эфиром.

«Линочка, а в чем сыр-бор? Поздравляю вас с прекрасным эфиром! Ярко, провокационно, запоминающе, интересно, поучительно, демонстративно — все, в тенденциях! Это круто!» — написал под публикацией артист.

В эфир очередного выпуска «Музыкалити» приняли участие певица Лариса Долина и блогер Валя Карнавал. В студии звездная певица сделала замечание вокальной грамотности девушки, отметив, что человек, который хочет заниматься музыкой, должен уделять время образованию. В ответ Валя сказала, что музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотят и если человек хочет петь, то пусть это делает. Между сторонами завязалась горячая дискуссия.

После выхода передачи в эфир, пользователи Сети поделились на два лагеря. Первые поддержали молодого блогера, а вторые, как и Долина, отметили, что хобби, которое несется в массы, должно быть профессиональным.

«Как будто никто не понял, что хотела донести Долина. Если ты выносишь что-то в массы, это уже не хобби, а профессия»;

«Если нет соответственного голоса, пой дома в кругу своих друзей. Но если ты заявляешь, что ты талантлив и у тебя есть голос, надо доказать это своим профессионализмом и очень большим трудом», — написали россияне под публикацией Ангелины.

«Обычное дитя нашего времени — имеет все, кроме образования и образованности. Но здесь и не ее вина. Как это ни цинично, но каков спрос, такое и предложение», — отметила одна из подписчиц дочери певицы.

Ведущий Максим Галкин признался, что впервые за все время, ему удалось показать конфликт поколений. При этом он поблагодарил гостей за горячую дискуссию.

«Вы знаете, это было прекрасно, совершенно обворожительно. Это было очень гармонично. Это супервыпуск», — отметил телеведущий.