Американка рассказала почему женщины выбирают секс-кукол мужчин

Жительница Америки, любительница мужских секс-кукол, рассказала, почему женщины все чаще делают выбор в пользу таких «любовников». Очередная модель такой куклы ее впечатлила щетиной и волевым подбородком. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Необычную игрушку пользовательница Сети нашла на странице фирмы изготовителя. Компания решила похвастаться только что выпущенной куклой с «самой сильной линией подбородка, начиная с 90-х годов».

Женщина настолько прониклась симпатией к искусственному другу, что уточнила точную модель. Любительница необычных развлечений рассказала, почему женщинам это нравится.

«Это не обязательно секс или даже роман. Некоторым из нас просто нужен компаньон. Я слышала, что одинокие женщины заказывают таких, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, когда они одни», — пояснила американка.

Фанаткой секс-кукол мужского пола оказалась замужняя жительница США. Она на своей странице в соцсети делится фотографиями, на которых запечатлены ее неживые партнеры в странной одежде. В разговоре с прессой женщина утверждала, что состояла в полиаморных отношениях с тремя кукольными братьями, а также со своим законным супругом. Журналисты поинтересовались, как ее муж отреагировал на то, что она купила секс-кукол.

«Сначала ему было очень неудобно, но теперь, когда он увидел позитивные изменения в моей жизни и то, насколько я стала более непринужденной, он стал более спокойно относиться к этому», — ответила собеседница.

Она добавила, что также у нее есть и «кукольный ребенок» от своего любимого синтетического партнера Ларри.