Вячеслав Макаров признался, что плачет на каждом шоу «Маска».

Музыкальное костюмированное шоу «Маска» на канале НТВ собрало уже миллионы поклонников, и на каждом выпуске кипят свои страсти. Один из ведущих проекта Вячеслав Макаров признался, что ему всё сложнее справляться с эмоциями, когда начинается голосование и нужно разоблачить кого-то из участников.

Вчера во время десятого выпуска жюри приняли решение открыть маску Носорога, под которой обнаружился солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Певец не смог сдержать эмоций и пустил слезу во время прощальной речи, вот такой накал страстей. Поддержал участника Вячеслав Макаров, заявив, что сам всегда со слезами на глазах прощается с очередной «маской». А еще добавил, что Кирилл долгое время был его фаворитом в шоу, потому что восхищал своим вокалом.

— Когда сам попадаю в это шоу, я оказываюсь в сказке, испытываю эти эмоции, переживаю за участников, сам стою там и рыдаю за кулисами, — рассказал Макаров в своем Instagram.

Он добавил также, что если его слезы не видно во время эфира, это всё потому, что он дает им волю за кулисами. Кстати, после ухода Туриченко фаворитом Макарова стал Заяц. Также в шоу продолжают бороться за победу Змея, Крокодил, Неваляшка и Лама.