Существуют три теста, три критерия, по которым женщины выбирает мужчину. Об этом порталу «Народные новости» рассказала психолог Татьяна Цветкова. По словам специалиста, основными критериями являются лидерство, проверка характера и эмоциональной устойчивости, а также желание мужчины создать крепкий и долгосрочный союз. Идеальный кандидат должен соответствовать всем трем параметрам.
— Первое, на что женщина обращает внимание, это подходит ли ей мужчина по гормональному признаку. Речь о влечении к избраннику. Второй признак — романтичность. К слову, при наличии этой самой романтичности женщина теряет голову от своего спутника, не видит его минусы, буквально не может жить без него. И третий параметр — это привязанность. Любовь перерастает в нее через 5−7 лет отношений. Если этого не происходит, пара, скорее всего, расстается.
При этом психолог подчеркивает, что третий критерий является самым важным. Самая крепкая любовь — это та, которая основана на привязанности, когда у людей есть совместные цели: дом, дети, дача, хобби. Для семьи и прочных отношений женщина будет рассматривать мужчину с твердыми намерениями и держать в голове образ своего идеального кандидата.
— У женщины в голове есть определенная картинка мужчины, которого она хочет привлечь в свою жизнь. Но если у нее есть убеждение, что все мужчины плохие, то, скорее всего, она будет привлекать в свою жизнь именно таких людей.
Семья По каким трем критериям женщина выбирает идеального мужчину
Существуют три теста, три критерия, по которым женщины выбирает мужчину. Об этом порталу «Народные новости» рассказала психолог Татьяна Цветкова. По словам специалиста, основными критериями являются лидерство, проверка характера и эмоциональной устойчивости, а также желание мужчины создать крепкий и долгосрочный союз. Идеальный кандидат должен соответствовать всем трем параметрам.