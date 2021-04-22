Любимый многими зрителями актер Джонни Депп записал обращение к своим поклонникам на русском языке. Фильм с его участием выходит в российский прокат с 22 апреля.
— Я хочу пригласить вас всех посмотреть новый фильм, который мы сделали. Он называется «Великий». Это очень важная история, и я надеюсь, что она вдохновит каждого из вас, — сказал Депп.
В этом фильме Джонни Депп играет роль фотографа Юджина Смита, который в 1970-х годах прибывает в Японию, где в одном из прибрежных городков разворачивается экологическая катастрофа. Он снимает репортаж, который заставил вздрогнуть весь мир. Картина основана на реальных событиях.
Звезды Джонни Депп записал для поклонников из России сообщение
Любимый многими зрителями актер Джонни Депп записал обращение к своим поклонникам на русском языке. Фильм с его участием выходит в российский прокат с 22 апреля.