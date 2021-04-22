Джонни Депп записал для поклонников из России сообщение

Любимый многими зрителями актер Джонни Депп записал обращение к своим поклонникам на русском языке. Фильм с его участием выходит в российский прокат с 22 апреля.

— Я хочу пригласить вас всех посмотреть новый фильм, который мы сделали. Он называется «Великий». Это очень важная история, и я надеюсь, что она вдохновит каждого из вас, — сказал Депп.

В этом фильме Джонни Депп играет роль фотографа Юджина Смита, который в 1970-х годах прибывает в Японию, где в одном из прибрежных городков разворачивается экологическая катастрофа. Он снимает репортаж, который заставил вздрогнуть весь мир. Картина основана на реальных событиях.