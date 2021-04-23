Как безопасно выходить из поста: советы от звездного диетолога

Семь недель православного поста подходят к концу, в этом году его завершение приходится на майские праздники. А там, как мы знаем, много соблазнов в связи с хорошей погодой и желанием отправиться на шашлыки. Для организма, который длительное время получал более легкую пищу, это может стать стрессом. Диетолог Маргарита Королева в беседе с ФАН дала несколько советов, как выйти из поста без вреда для здоровья.

— Многие постятся именно в последнюю предпасхальную неделю. Но желудочно-кишечный тракт не готов к тому, чтобы сразу получить большое количество еды. Потому как секреторная и ферментативная активность за время Великого поста перестроились, а майские праздники и Пасха в одном флаконе — это бомба замедленного действия на всю пищеварительную систему. Если вы чувствуете, что не сдержитесь, обязательно запаситесь флакончиками с ферментами, спазмолитиками, сорбентами, чтобы не омрачить себе праздник.

Если вы держали пост, то лучше заменить мясо на рыбу. Первую неделю лучше вообще не использовать мясо в рационе, потому что это довольно тяжелый продукт для пищеварительной системы. Должно быть не менее пяти приемов пищи в течение дня. Предпочтение отдавайте овощам. Источником белка по утрам могут стать пару ложек пасхи и вареное яйцо, а между основными приемами пищи добавьте 2−3 фрукта.

— Не злоупотребляйте высокоуглеводными продуктами, готовьте фруктовые салаты. Пейте не меньше 2,5 литра жидкости в день, потому что именно она поддерживает естественную дезоксидацию организма. Сейчас все будут есть яйца, норма у всех индивидуальна, но, безусловно, в день не более двух. Хорошо бы съедать его с овощной добавкой, — говорит диетолог.

Кусочек пасхи лучше съедать в первой половине дня. Не случайно они выпекаются в четверг, чтобы подсушиться к празднику.