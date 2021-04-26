Врач-невролог Ольга Голубинская рассказала в эфире радио Sputnik, что, когда человек постоянно зевает, это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. В беседе с «Народными Новостями» сомнолог София Черкасова рассказала о первопричинах дневной сонливости и дала советы по нормализации режима сна.

Сомнолог сообщила, что постоянная сонливость может быть связана с целым рядом заболеваний. Чаще всего чрезмерная усталость является сигналом болезни остановок дыхания во сне.

— При этом заболевании у человека на фоне храпа могут случаться частые остановки дыхания. Нормой считается до пяти остановок дыхания за ночь. Если их больше, то это говорит о синдроме остановки дыхания во сне. В тяжелых случаях у человека может случаться до 500 остановок дыхания за ночь, из-за чего он может не дышать около 3−4 часов, — пояснила Черкасова.

Специалист рассказала, что каждая остановка дыхания — это стресс, который вызывает микропробуждение мозга, чтобы привести в тонус дыхательные мышцы. Поэтому структура сна оказывается разрушена, и человек не досыпает до своих глубоких восстановительных стадий, оттого и появляется дневная сонливость.

Другими вариантами чрезмерной сонливости, по словам эксперта, могут быть нарколепсия —повторяющиеся приступы непреодолимой сонливости днем, проблемы с щитовидной железой, а также чрезмерное количество сна. В связи с этим специалист дала пару советов для нормализации режима сна.

— Самая частая причина сбоя режима сна связана с недосыпом. Поэтому самый первый и главный совет — стараться спать в соответствии со своей природной потребностью. Некоторые люди в ответ на это апеллируют на то, что у них нет времени, потому что надо рано вставать на работу, а вечером скапливается много дел. Из-за этого они поздно ложатся спать. В этом случае нужно начать с малого, например, ложиться каждый день на 15 минут раньше запланированного. Ничего глобально не меняется, но человек при этом получает почти два часа здорового сна в неделю. Это будет неким первоначальным вкладом в работе по восстановлению режима сна, — подчеркнула Черкасова.