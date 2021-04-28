Психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН отметила, что женщины должны больше ценить себя как личность и не стелиться перед мужчинами. Такое заявление она сделала после ситуации, произошедшей с ее подругой продюсером Олесей Сазыкиной.

По словам Марианны, это история старая, но совсем недавно она смогла убедиться в правдивости слухов.

— В свое время она (Сазыкина. — Прим. ФАН) работала с группой «Иванушки International». У нее были отношения с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, хотя тогда он был женат. Он всегда отнекивался, утверждал, что никогда ничего не имел с Олесей. На самом же деле это не так. Близкие люди все это знают. Так вот, эти отношения продолжаются до сих пор, — сообщила Абравитова.

Абравитова рассказала о том, что в конце марта этого года она оказалась с Сазыкиной на юбилее одного банкира в ресторане «Парус» в Сочи. Тогда общение двух подруг возобновилось.

— В один из вечеров я пришла поужинать в этот же ресторан. Тогда и увидела, что Олеся и Андрей сидят в уголке и целуются. Причем мне как психологу было четко видно, что эти люди знакомы давно. Они разговаривали взахлеб и вели себя как люди, которых давно связывают интимные отношения, — поведала собеседница ФАН.

Она укоризненно высказалась в адрес артиста за подобное отношение к влюбленной в него женщине.

— Когда у него плохие времена, он прибегает к ней поплакаться в жилетку. Когда у него все приходит в порядок, он снова открещивается от нее. Я хочу донести свою основную мысль: женщины, одумайтесь, не нужно подстилаться под мужчину как половичок! — подытожила психолог.