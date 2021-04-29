В нашей современной реальности многие женщины амбициозны и финансово независимы, и это восхищает. Но среди женщин также немало тех, то хотел бы, чтобы их содержали мужчины. Существуют ли риски в финансовой зависимости от партнера рассказала психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН.

— Зависимость всегда подразумевает определенные риски, потому что человек становится несамостоятельным и должен подстраиваться под другого человека. В семьях, где царят доверительные отношения, абсолютной нормой считается перераспределение обязанностей. Но все равно многие женщины переживают о том, как обеспечивать себя, не работая, — рассказывает эксперт.

По словам психолога, многие женщины, отказавшиеся от работы в пользу заботы о детях и доме, через несколько лет сталкиваются со следующей проблемой. У них возрастает тревога и страх невостребованности на рынке труда и в социуме в целом. Особенно сильны эти состояния, если отношения с мужем портятся.

— Приходится подстраиваться под характер мужа, а с возрастом все мы становимся более сложными. Женщина должна изначально эти риски понимать и сопоставлять. Да, в семью каждый вносит свой вклад. Но если женщина приняла решение, что не будет работать, то она должна подумать, как обеспечить себе подушку безопасности, — советует Наталья Наумова.

В таких отношениях, по словам эксперта, женщина рискует не только карьерными возможностями, но и собственной самооценкой. На это влияет и то, как ее воспринимали в семье родители, и то, ценит ли нынешнюю заботу о доме работающий супруг.

— Если женщина не чувствует себя комфортно и ощущает, что ей чего-то не хватает, то нужно работать над самооценкой. Это вопрос нашего восприятия действительности. Поэтому для женщины очень важно задавать себе вопрос: «Как лучше для меня?» И нужно понимать, что для нее конкретно в приоритете, потому что очень сложно усидеть на двух стульях, — заключает психолог.