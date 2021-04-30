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Личность Натальная карта способна изменить жизнь человека

REP.ru
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Рождение человека не случайность. Каждый сам выбирает время своего прихода на Землю, и ни один врач не может предугадать его точное появление на свет. Этот путь когда-то очень давно был выбран самим человеком, чтобы прожить положенную ему судьбу. Таким мнением в комментарии ФАН поделилась ведический астролог Татьяна Аристова.

— Чтобы это хорошо понимать, нужно знать, как стояли планеты в момент рождения, поскольку каждый знак Зодиака даже для людей, родившихся в один день и час, будет нести совершенно разные факты о жизни. Чтобы провести тщательный анализ жизненного пути и узнать, что приготовила судьба, в ведической астрологии сразу же после рождения ребенка составляется натальная карта, чтобы в дальнейшем она служила ему своего рода космическим паспортом, удостоверяющим его личность. Эта карта неизменна на протяжении всей жизни и является картиной кармы человека, слепком всех его поступков в прошлом, где у каждого своя задача на текущее воплощение, — пояснила Татьяна Аристова.

Астролог уверена, что с помощью натальной карты можно легко определить судьбу человека, и взять сценарий жизни в свои руки. Натальная карта способна рассказать о многом: о слабых сторонах жизни, о проблемах на работе и в карьере, о здоровье, личных отношениях, детях, финансах и т. д. С помощью нее человек может определить правильный для себя путь, а также найти многие ответы на самые волнующие вопросы:

— Карта способна показать, где именно развиваться человеку и что для него будет наиболее благоприятным, все важные и ключевые точки в его судьбе.

— С ее помощью можно многое рассказать о характере человека, его наклонностях, привычках, главных достоинствах и недостатках.

— Определить кармическую задачу, предназначение и главную цель на эту жизнь.

— Можно узнать особенности и таланты, понять, в чем человек будет наиболее успешен.

— По карте легко определить текущий период, является он благоприятным или будет нести разрушения, а также какое влияние окажет на человека.

— В какой сфере лучше всего себя проявить, какая деятельность предначертана судьбой, и чем следует заниматься в жизни.

— Как можно максимально легко раскрыть свои таланты.

— Как определить наиболее денежную сферу, а также узнать, на что будут идти основные траты.

— Личные отношения, замужество, дети, брак, разводы. Все это указано в карте.

— Каждый человек, пришедший на Землю, подписывает особый контракт с Создателем, после чего получает план души на текущее воплощение. Очень важной частью этого плана является исправление ошибок, допущенных в прошлых жизнях. Если ошибки исправлены, человек живет счастливо. А чтобы ему во всем начало везти и удача шла по пятам, он обязан выполнять свои кармические задачи. Если они выполняются — он получит в награду здоровье, удачу, счастье в личной жизни, детей, хорошую работу и карьерный рост. Он будет, словно по мановению волшебной палочки, оказываться в нужном месте и в нужный час. Все будет идти как по маслу — просто, понятно и легко, — добавила Татьяна Аристова.

Человек не способен помнить об обязательствах, которые взяла на себя его душа, уверена астролог. Поэтому он снова повторяет свои ошибки. И его жизнь начинает превращаться в цепь серьезных испытаний: несчастливая любовь, проблемы в реализации, бездетность, безденежье, плохое здоровье и неудачи — таких вариантов жизненных сценариев существует очень много. А если человек будет игнорировать свои кармические задачи — то получит горький опыт, увидит, что весь мир настроен против него. За ним по пятам будут следовать неприятности и неудачи, потери и разочарования, разные конфликты и пробуксовки в достижении поставленных целей.

— Основное отличие ведической астрологии от западной в том, что она имеет определенные методы коррекции, которые называются Упайи. С помощью них человек может избавиться от негативного влияния планет и изменить свою жизнь до неузнаваемости, поскольку появляется возможность нейтрализовать эти отрицательные влияния. Главное — выполнять определенные, совершенно не сложные техники и методики, индивидуально подобранные опытным ведическим астрологом. Благодаря Упайям в ведической астрологии тысячи людей уже изменили свои жизни, — рассказала Татьяна Аристова.

По ее словам, у каждого человека своя судьба и кармические задачи. Но существует правило, одинаковое для всех: чтобы удача всегда шла рядом с человеком и ему во всем везло, он обязан выполнять свои кармические задачи.