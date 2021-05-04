Роспотребнадзор дал рекомендации, следуя которым можно избежать укуса клеща и заражения вирусным энцефалитом. Санитарный врач, врач-дезинфектолог Николай Дубинин беседуя с «Народными Новостями», отметил, что советы ведомства являются нужными и важными, а также рассказал, как их лучше всего реализовать.

С приходом весны и теплой погоды в парках и лесах РФ активизировались клещи, которые являются переносчиками опаснейшего вирусного энцефалита. Для защиты от укуса этих насекомых Роспотребнадзор рекомендует надевать рубашку с длинными рукавами, укрепив их у запястий резинкой. Рубашка, в свою очередь, должна быть заправлена в брюки, а штанины — в носки, на ноги следует надеть сапоги. Голову и шею также нужно обезопасить косынкой или капюшоном. На все открытые участки тела стоит нанести репелленты — средства, отпугивающие насекомых.

Николай Дубинин рассказал, что клеща можно подхватить в парках любого крупного города России. Если человек знает, что в парке клещи есть и сталкивались с такими случаями, то необходимо относиться с большой осторожностью к этому и проверяться после каждой прогулки. Врач-дезинфектолог подтвердил, что на самом деле рекомендации Роспотребнадзора по защите от клещей полные и понятные, а также посоветовал, как их лучше всего соблюсти.

— Обязательно нужно правильно одеваться и постоянно осматривать себя и тех, кто рядом. Одежда должна быть однотонной, чтобы клеща было видно на ней. Желательно, чтобы на вас был энцефалитный костюм, противоклещевой, он же антикомариный. Поэтому, если мы можем рекомендовать завести себе такой, для тех, кто лес посещает регулярно, этот костюм большинство перечисленных Роспотребнадзором рекомендаций закроет. Если у Вас нет возможности приобрести такой костюм, то необходимо надевать одежду с манжетами на рукавах и штанах и с узким воротником. В районе ног обязательно заправлять брюки в носки, потому что клещ ползет вверх, вниз он ползти не может. Обязательно необходимо заправлять и кофту в брюки. Остается вопрос с репеллентами. Комплект одежды, в котором мы ходим в лес, постоянно обрабатываем репеллентом, такой комплект одежды можно хранить отдельно, постоянно обрабатывая перед походом, — заключил эксперт.

Специалист предупредил, что клеща можно принести и с одеждой, а потом он будет ползать по дому и искать себе «жертву». Поэтому одежду просто необходимо обрабатывать. При контакте с такой тканью клещи погибают.