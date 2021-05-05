Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова подробно рассказала, как в детстве над ней издевались одноклассники. Подробнее в материале «Народных новостей».

Ведущая выступила спикером на сочинской конференции для молодых блогеров и предпринимателей. Бузова поделилась с гостями сокровенным и пожаловалась на травлю со стороны сверстников в детстве.

Как рассказала певица, одна из одноклассниц захотела с ней подружиться, но Бузова не ответила ей взаимностью. С этого и начались конфликты будущей знаменитости с другими школьницами.

— В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня, они даже измазали мои волосы гудроном и поставили крест на лбу! — вспомнила артистка.

Бузова уже не раз рассказывала, что становилась жертвой издевательств в юном возрасте. Как признавалась певица, ненависть со стороны окружающих ей знакома с детства, потому что она всегда имела свое мнение, которое кого-то раздражало. С годами исполнительница научилась справляться с негативом в ее сторону и не обращать на него внимания.