В семье знаменитых актеров произошло важное событие. Младшая из трех дочерей голливудских знаменитостей Деми Мур и Брюса Уиллиса, 27-летняя Таллула сообщила о своей помолвке. Женихом звезды стал режиссер Диллон Басс. Подробнее в материале «Народных новостей».

Отношения возлюбленных стали намного крепче за период самоизоляции. Они поняли, что хотят вступить в брак. Таллула Белль Уиллис рассказала об этой радостной новости в своем Instagram-аккаунте. Она показала подписчикам шикарное кольцо с драгоценным камнем.

«Руки все еще дрожат! Я — невеста!» — поделилась знаменитость.

Избранник девушки также показал в соцсети видео с предложением руки и сердца. На нем видно, как режиссер опускается на одно колено, а после того, как дочь Брюса Уиллиса говорит ему заветное «да», долго кружит ее в крепких объятиях.