"
Психолог рассказала о причинах развода Полины Гагариной
Психолог рассказала о причинах развода Полины Гагариной

Звезды Лисовец по-прежнему скрывает свою ориентацию

REP.ru
21

Известный российский стилист Влад Лисовец рассказал, что его поклонников больше всего интересует ориентация звездного стилиста. При этом отвечать прямо на этот вопрос он все также отказывается. Подробнее в материале «Народных новостей».

В интервью порталу Teleprogramma.pro Лисовец рассказал о вопросе по поводу его ориентации. Он сообщил, что его фанатов очень интересует эта тема, и одним из самых популярных вопросов поисковых систем стал именно он с его сексуальными предпочтениями.

Но Лисовец предпочитает поддерживать интригу и уходить от прямых ответов. Его интересует лишь причина, по которой посторонние люди пытаются вторгнуться в его жизнь.

— У меня есть моя жизнь, я живу, как хочу. И люди либо принимают это, либо нет. Это моя внутренняя свобода, и я не собираюсь никому ничего объяснять, — уклонился от прямого ответа стилист.

Звезда признался, что в 24 года женился, поэтому, что такое брак и семья, он знает. Однако на данном этапе жизни не желает повторять этот опыт, так как первый раз ему не повезло, и отношения быстро распались. Лисовец уверен, что ему не подходит такая жизнь. Это связано с тем, что брак он воспринимает как ряд обязательств и ограничений, которые его творческая натура не приемлет.