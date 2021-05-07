Известный российский стилист Влад Лисовец рассказал, что его поклонников больше всего интересует ориентация звездного стилиста. При этом отвечать прямо на этот вопрос он все также отказывается. Подробнее в материале «Народных новостей».

В интервью порталу Teleprogramma.pro Лисовец рассказал о вопросе по поводу его ориентации. Он сообщил, что его фанатов очень интересует эта тема, и одним из самых популярных вопросов поисковых систем стал именно он с его сексуальными предпочтениями.

Но Лисовец предпочитает поддерживать интригу и уходить от прямых ответов. Его интересует лишь причина, по которой посторонние люди пытаются вторгнуться в его жизнь.

— У меня есть моя жизнь, я живу, как хочу. И люди либо принимают это, либо нет. Это моя внутренняя свобода, и я не собираюсь никому ничего объяснять, — уклонился от прямого ответа стилист.

Звезда признался, что в 24 года женился, поэтому, что такое брак и семья, он знает. Однако на данном этапе жизни не желает повторять этот опыт, так как первый раз ему не повезло, и отношения быстро распались. Лисовец уверен, что ему не подходит такая жизнь. Это связано с тем, что брак он воспринимает как ряд обязательств и ограничений, которые его творческая натура не приемлет.