Известная певица и телеведущая Настя Каменский сообщила своим поклонникам, чего она боится больше всего на свете. Об этом она написала пост в Instagram. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Не так давно звезда порадовала поклонников новым проектом, который называется «Девочки рулят». В программе, помимо артистки, участвуют ее мать и лучшая подруга Анна Андрийчук. Для съемок нового эпизода женщины отправились в Мексику.

В путешествии певица решила не только поработать, но и разобраться со своим эмоциональным состоянием. В своем аккаунте она опубликовала новое фото и рассказала о своих главных страхах.

Из поста стало известно, что певица боится высоты, трагического приземления с парашютом и оказаться на глубине под толщей воды. Но больше всего она тревожится за то, что у нее что-то не получится.

«У меня, как и у любого человека, есть страхи. Страх высоты после неудачного падения с парашютом. Страх быть на глубине, под толщей воды, среди неизвестности. И главный страх, который я чаще всего испытываю, — что у меня что-то получится неидеально», — написала она.

В последнее время Настя сильно изменилась. Каменских заметно похудела и теперь смело может красоваться в откровенных нарядах, которые подчеркивают ее утонченную фигуру.