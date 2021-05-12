Те, кто живут в крупных городах и усердно работает, может легко «заработать» синдром хронической усталости. Чтобы с ним справиться, ни одного отпуска недостаточно, уверена врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина. В беседе с «Народными Новостями» она дала рекомендации, как избавиться от болезни.

Высокий темп жизни, загруженность на работе, многозадачность, большое количество информации — все это со временем создает у человека ощущение загнанности и сказывается на его эмоциональном здоровье и качестве отдыха и ухудшает здоровье. Такое состояние не может улучшить даже отдых. Врачи называют его синдромом хронической усталости.

По словам эксперта, чаще всего синдром хронической усталости возникает у перфекционистов.

— Это люди 25−45 лет, на протяжении длительного времени пребывающие в состоянии непосильной интеллектуальной нагрузки в ущерб здоровой физической деятельности. Обычно крупные бизнесмены, журналисты, а также те, чья профессиональная деятельность связана с ответственностью за жизнь других людей — хирурги, авиадиспетчеры, операторы служб экстренной помощи, — отметила медик.

Кроме того, симптомы хронической усталости могут провоцировать даже вирусные заболевания. В медицине представлено много случаев пациентов, перенесших COVID-19, которые спустя несколько месяцев после болезни столкнулись с синдромом хронической усталости, вызванный поражением нервной системы во время болезни, добавила Ирина Крашкина.

Распознать хроническую усталость можно по ряду признаков. Чаще всего, люди с этим синдромом испытывают проблемы со сном и необоснованные приступы гнева. У них нередко бывают головные боли, снижается память, возникают судороги и тошнота.

— Может проявиться странная непереносимость тех или иных продуктов, чувствительность к свету и звукам, и даже запахам и прикосновениям. Нередки и случаи обмороков, спутанность речи и мышления, состояние тревоги, головокружения. Важно с такими жалобами обратиться к неврологу, так как схожие симптомы могут быть, к примеру, при инфекционном мононуклеозе, — рассказала врач.

Синдром хронической усталости невозможно перебороть одним непродолжительным отпуском. Он не проходит после поездки на море и лежания на пляже в полном бездействии.

— Как правило, врач на основе осмотра пациента и анализа его жалоб рекомендует изменить питание, увеличить режим сна и отдыха, массаж и лечебную физкультуру, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки, контрастный душ. Помимо изменения образа жизни пациенту потребуется помощь психотерапевта, который при помощи аутогенных тренировок поможет сбалансированно распределять время и выйти из депрессии, — резюмировала специалист.