Блогер Давид Манукян, больше известный как Дава, поехал в Казань сразу после трагедии, произошедшей в гимназии № 175 11 мая. Там он записал видео, на которое очень бурно отреагировали пользователи в Сети. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Манукян единственный из звезд российского шоу-бизнеса приехал на место трагедии. Он снял себя на фоне школы, где почтил жертв минутой молчания, а также сфотографировал место происшествия и опубликовал на своей странице в Instagram.

«Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть… Помним. Любим. Скорбим», — написал Дава.

Пользователи Instagram в искренность порыва не верят. Они заметили, что пост Давы с соболезнованиями стал появляться у них в Stories с пометкой «реклама» и с прикрепленной ссылкой на страницу рэпера. Многие обвинили рэпера в хайпе на трагедии.

Об этом поступке высказалась и Ксения Бородина. Телеведущая не стала упоминать имен в своем комментарии, однако ее подписчики сразу поняли, кого она имеет в виду.

«…когда все случилось — все решили хайповать, полетели снимать школу и пиарится на чужом горе… Вопрос: мы стали такими равнодушными?» — возмутилась звезда.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. В здание школы ворвался вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев. Он расстрелял учеников и сотрудников гимназии. В результате погибли семь детей и два педагога. Некоторые пострадавшие до сих пор находятся в больнице.