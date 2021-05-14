На пресс-конференции «Многоликий Петербург», организованной Медиагруппой «Патриот», директор 102-й школы Ольга Ципляева сообщила, что петербургские научные конференции школьников могут выйти на международный уровень. Подробнее в материале «Народных Новостей».

Директор школы рассказала, что 14 лет назад на базе 102 школы прошла первая конференция, в которой участвовали ученики данного учебного заведения. Но постепенно конференция приобретала популярность, к ней начали присоединяться ребята из других школ Выборгского района. В этой связи, пять лет назад конференция стала открытой, то есть у учеников других регионов появилась возможность представить свои работы в рамках «Многоликого Петербурга», сообщила спикер.

— Сегодня у школьников также есть возможность продемонстрировать свой исследовательский опыт. Над работами ребята трудятся в течение всего учебного года. Темы работ они выбирают самостоятельно, но иногда с определением тематики им помогают учителя или родители, — объяснила Ципляева.

Она отметила, что в 2020 году было большое количество работ, связанных с празднованием 75-летия Великой Победы. В этой связи была создана отдельная секция, посвященная данному событию.

— При этом, изначально было всего две секции: естественнонаучная и гуманитарная. Теперь существует 10 секций. Поэтому сегодня данная конференция стала значимым событием. «Многоликий Петербург» является завершающей точкой учебного года, — пояснила директор 102-й школы.

Ципляева подчеркнула, что в ближайшем будущем ожидается расширение тематики «Многоликого Петербурга». Наряду с этим, у конференции есть перспективы выхода на международный уровень.

— Заявки на участие к нам приходили из других стран, — сообщила спикер.