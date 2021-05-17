Большинство женщин, которые испытывают неуверенность и находятся в депрессии, не могут отказывать другим людям. Они не могут сказать «нет» ни начальнику, ни мужу, при этом они понимают, что их постоянно используют.

Чтобы справиться с этим, необходимо выполнять специальные техники, которые пополнят недостающую энергию. Коуч, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер в беседе с ФАН поделилась действенными советами.

— Если женщина часто себя критикует, у нее перестают получаться даже самые обычные дела, все валится из рук, а все потому, что она начинает излучать негативную энергию. Но стоит переключиться на использование позитива, и все начинает идти само собой, в потоке. Если постоянно поддерживать высокий уровень энергии радости, она перестанет истощаться и будет защищать судьбу от разрушения. Нужно стараться всегда находиться в ресурсном состоянии, быть на позитиве, даже если случаются серьезные проблемы, — пояснила Светлана Кройцер.

В первую очередь простить себя и принять свои несовершенства. Постараться вернуться из прошлого или будущего в настоящее. Перестать копаться в том, что уже ушло, не вспоминать обиды и конфликты. Не мечтать о будущем и о том, как все будет замечательно, ведь все может сложиться иначе. Необходимо остановиться и наслаждаться тем, что окружает вас в данный момент — то, на что обычно вообще не обращают внимание. Нужно научиться получать удовольствие от привычных дел (принятие душа, приготовление обеда, игра с ребенком). Нужно полюбить себя со всеми недостатками, разрешить себе быть такой, какая есть. Ваши недостатки делают вас личностью. Любовь к себе — это не проявление эгоизма.

— Когда женщина начинает осознавать свою природу, принимает себя как личность, она начинает меняться. Вокруг нее тоже происходят изменения. Другие также видят эти позитивные перемены и начинают тянуться к ней. Перед ней сразу же открываются все двери, а все потому, что она начинает излучать положительную энергию самоудовлетворенности, — добавила Светлана Кройцер.

Признаки неуверенности в себе: взгляд, опущенный вниз, особенно при общении с людьми высокого статуса;

опущенные плечи, сутулость; тихий голос, который повышать очень трудно; тяжело сказать «нет»; сконфуженность, чувство, что не знаешь, куда себя девать.

— Перед важной встречей, звонком или разговором нужно расправить плечи, сделать глубокий вдох, улыбнуться и посмотреть вверх. Рекомендуется побыть в этом состоянии некоторое время. Через какой-то промежуток времени следует повторить упражнение. Таким образом, тело будет тренироваться на уровне гормонов, появится уверенность в себе. Уверенный человек ведет себя именно так — у него расправлена грудная клетка, перед тем, как что-то сказать, он глубоко вбирает в себя воздух и улыбается — от него исходят позитив и харизматичность, — добавила Светлана Кройцер.

Упражнение «Поза льва»

По словам коуча, для уверенности необходимо расправить грудную клетку и высунуть язык, в таком положении необходимо находиться некоторое время. Повторить несколько раз. Лучше выполнять это упражнение, когда вас никто не видит.

«Витамины для мозга»

Кройцер рекомендует развивать мозг, кормить его «витаминами» — кроссвордами, играми для ума, ребусами. Ум любит подобные задачи, к тому же они позволяют избавиться от негативных мыслей.

Чтобы полюбить себя:

Всегда благодарите себя, даже по мелочам.

Относитесь уважительно к себе. Не экономьте, вместо трех плохих купите себе лучше одну хорошую вещь. Помните: какая энергия от вас исходит, такое у вас и состояние.

Всегда старайтесь оставаться на позитивной волне, даже когда ситуация выходит из-под контроля.

Научитесь отдыхать.

Принимайте себя.

— Когда вы перестанете считать принятие слабостью, то начнете жить легко и спокойно. Принятие — это первый шаг на пути к открытию источника любви к себе, началу исцеления и обретению мудрости, — заключила Светлана Кройцер.