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Пульс Новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот» стал новостной портал Оренбурга Orenday.ru

REP.ru
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18 мая глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале информационного сотрудничества с одним из основных новостных интернет-ресурсов Оренбурга и Оренбургской области порталом Orenday.ru.

- К нашей команде сегодня присоединились коллеги из Оренбурга — флагман новостей города и области портал Orenday.ru. Медиагруппа «Патриот» продолжает свое региональное развитие на высоком качественном уровне. Уверен, что наше сотрудничество с оренбургскими медиапрофессионалами будет плодотворным и продолжительным, — рассказал глава Медиагруппы.

Сотрудничество будет состоять в обмене новостным контентом и экспертными мнениями, а также в информационной поддержке значимых проектов и мероприятий региона.

— Благодаря старту сотрудничества Orenday c Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей наша партнерская сеть стала еще шире и укрепляется она не только на территории родного субъекта страны — Оренбургской области, но и в целом. Формируя для читателя новостную картину того, что происходит в ПФО, стране и мире, мы зачастую опираемся на информацию наших партнеров — крупнейших федеральных СМИ, — отметил автор проекта, редактор Orenday.ru Виктор Родионов.