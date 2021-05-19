Сегодня, 19 мая, в 23:40 на телеканале «НТВ» выйдет премьера российского боевика «Турист». Главного героя сыграл актер Владимир Петров. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он рассказал, как проходили съемки в опасном месте, в Африке. Подробнее в материале ФАН.

Сюжет картины основан на реальных событиях, связанных с попыткой экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе устроить государственный переворот. Впоследствии это привело к гражданской войне, росту преступности и бандитизма. Африканская республика запросила помощь у России.

В рамках подписанного двумя государствами соглашения о военном сотрудничестве и по согласованию с Советом безопасности ООН Россия направила 500 военных специалистов в Африку. Одним из них стал инструктор Гриша с позывным «Турист», которого в фильме и сыграл Петров.

— Я засыпал со сценарием. Это моя первая главная роль в большом кино. Мне хотелось сделать все качественно. Тут хотелось протянуть историю, я думаю, я стал Гришей. Меня даже близкие не узнавали, но перемен я не видел. Только спустя полтора месяца я пришел в себя, — рассказывает актер.

Африку причисляют к одной из самых опасных территорий в мире. Однако сам актер узнал об этом лишь за день до вылета, но даже увиденное в Сети не отвратило его от намеченной цели.

— Я был в Болгарии, Турции. Африка стала третьей страной, где я побывал. Это круто. Когда летели, я горел мыслью, что прилечу туда. Я увидел другую планету: красный песок, люди носят тяжеленные бананы на голове, у них идеальная осанка. Я в последний день посмотрел, что там происходит. По прилете я понял: не все так, как показывают по телевизору, — вспоминает исполнитель главной роли в фильме.

По словам Владимира Петрова, самым сложным и опасным в съемках была адаптация к местному климату, ведь Африка — самый жаркий материк на планете.

— Когда я прилетел обратно, понял, что похудел на семь килограммов. Жара, автоматы — мы вживались. Это кино — про жизнь этих людей. Могу отметить только жару. Сложности решались командно, — отмечает актер.

Он также добавил, что надеется получить от российского зрителя положительные отзывы о ленте.