У австралийской певицы Sia вышел новый клип на песню Music, который вышел на официальном YouTube-канале. Режиссером и креативным продюсером ролика выступил артист балета Сергей Полунин. Подробнее рассказывает «ПолитРоссия».

На главную роль Сергей Полунин пригласил свою гражданскую супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Елену Ильиных. Съемки клипа прошли на Аляске и в Майами. Российская спортсменка в ролике исполняет чувственный танец сначала в темном закрытом помещении, а затем на покрытом льдом озере.

Елена Ильиных призналась, что невероятно счастлива прикоснуться и стать участником «особого мира», который создает певица Sia своими композициями. По словам фигуристки, для нее было очень важно, чтобы зрители пропустили через себя историю, рассказанную с помощью танца.

— Мы были всем сердцем настолько увлечены процессом, что даже самые смелые идеи для съемок легко реализовывались. Это было прекрасное приключение! — сказала Ильиных.

Для Сергея Полунина клип Sia стал первой режиссерской работой. В создании танцевальных клипов он ранее принимал участие, но только в качестве танцовщика. Так, самой яркой его работой стал клип на композицию Hozier Take Me To Church.