Популярная украинская певица Ани Лорак обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах и в связи с этим она может остаться без бизнеса. Подробнее рассказывают «Народные Новости».

Недавно Лорак решила рассказать, что Меладзе к ней приставал. После исповеди артистка столкнулась с настоящей травлей в Сети. Ее стали обвинять в отсутствии музыкальных способностей. Возник вопрос, откуда она берет деньги на свои концертные шоу.

Поддержку у коллег по цеху Лорак не получила и решила отказаться от своих слов. Певица заявила, что ее неправильно поняли.

На этом неприятности для артистки не закончились. Налоговая служба предупредила Лорак, что готова начать ликвидацию ее компании «Ани Лорак Продакшн» из-за несоответствия юридического адреса фирмы фактическому. Ситуацию прокомментировал юрист Михаил Алексеев.

— История с ликвидацией компаний в связи с недостоверным адресом — на самом деле, очень распространенное явление. И под каток этого правила попало великое множество самых разных бизнесов, в том числе звездных, — подчеркнул юрист.

На Меладзе ранее также пожаловалась экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник. Продюсер, по словам певицы, в общении с ней намекал на интим.