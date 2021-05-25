Человеку нужно обязательно провериться у врача, если у него частые приступы зевоты, так как это явление может стать предвестником инфаркта. Об этом сообщил врач-невролог Александр Евдокимов. Подробнее в материале «ПолитРоссии».

Врач отметил, что если человек зевает после обеда, в сонном состоянии или душном помещении, то ничего страшного нет. Но слишком частая зевота может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

— Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфаркту. <> Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния, — объяснил специалист.

Евдокимов рекомендует при возникновении подобных ситуаций обращаться за помощью к врачу. При этом человеку нужно задуматься о режиме работы и отдыха, а также о состоянии сердечно-сосудистой системы.