Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали какие крупы самые полезные. По мнению экспертов, продукты могут оказывать положительное влияние на кишечник. Подробнее в материале «ПолитРоссия».

Крупы должны составлять более 40% от дневного рациона человека, так как в них содержатся необходимые витамины и минералы. Так, в составе гречки есть растительный протеин, углеводы и антиоксиданты, которые замедляют процесс старения организма. К тому же данная крупа богата клетчаткой, которая выводит лишний холестерин и снижает риск развития сахарного диабета.

Далее в рейтинге идет рис. Он защищает и восстанавливает кожу. В рисовой крупе есть такие вещества, как: фосфор, цинк, витамины B. Но такие полезные компоненты находятся только в буром рисе.

На третье место ВОЗ поставила цельнозерновую овсянку. Она содержит в себе белок, грубую клетчатку и полезные микроэлементы, которые могут защитить сосуды от вредного холестерина, а также улучшить состояние волос. В список пяти лучших видов круп вошли также булгур и кукуруза.