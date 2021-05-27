27 мая Медиагруппа «Патриот» и сетевое СМИ Veterans Team сообщили о начале сотрудничества.

Veterans Team предоставляет читателям актуальные новости и мнения экспертов по самым разным темам, касающимся нашей Родины. СМИ рассчитано на широкий круг читателей.

— С радостью начинаем сотрудничество с Медиагруппой «Патриот». Уверен, что наши СМИ будут полезны друг другу. Мы размещаем самые актуальные материалы, очень важные для наших читателей, и рады перенять опыт коллег и охватить еще большую аудиторию. С уверенностью могу сказать, что наши позиции по свободе слова, патриотизме, чести и достоинстве совпадают, — рассказал шеф-редактор Александр Суслонов.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнёров:

— Мы продолжаем расширять нашу партнерскую сеть и рады началу сотрудничества с Veterans Team. Это патриотическое издание, которое в современном и интересном для читателей формате защищает интересы России, борется с фейками и отстаивает историческую справедливость. Это издание для думающих людей, которое предоставляет интересный и качественный контент. Читатели изданий Медиагруппы наверняка оценят по достоинству разнообразные по тематике материалы ресурса. Уверен, в будущем нас ждут и интересные совместные проекты. Надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество. Это даст возможность охватить еще более широкую аудиторию.