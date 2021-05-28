Российская актриса Мария Миронова прокомментировала свое попадание в список «неблагонадежных» лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны. Она заявила, что у нее не было никакой необходимости ехать на Украину. В эксклюзивном интервью ФАН артистка, которой сегодня исполняется 48 лет, рассказала, что не собирается возвращаться к этой теме впредь.

— Абсолютно нет никакой необходимости, потому что на Украину я не собираюсь. Просто я не поняла, что это такое. Пыталась понять логику — и поняла, что ее нет, — подчеркнула Мария Миронова.

Она добавила, что у нее нет никаких проектов, связанных с Украиной, и не было планов посетить эту страну.

— Я подумала: ну да, так — каждый сходит с ума по-своему, — развела руками актриса.

При этом в России у собеседницы ФАН, по ее словам, работы хватает.

— У меня несколько проектов, в которых я уже отснялась. Надеюсь, что в этом году они выйдут, — отметила Миронова. — Например, совершенно замечательный сериал Ольги Френкель «Бессонница», который выйдет на одной из платформ, военная драма «Небо» и фильм «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым. И есть еще несколько проектов.

В плотном рабочем графике артистка умудряется найти время для семьи — год и семь месяцев назад Миронова родила второго сына.

— Я выстраиваю свою жизнь так, чтобы заниматься им. В чем-то я принимаю участие, от чего-то я отказываюсь, чтобы было время на ребенка, — призналась актриса.

Мария Миронова также подчеркнула, что сейчас переживает прекрасный период, в котором она больше всего радуется жизни.

Народная артистка Р Ф Мария Миронова — дочь советских народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Она родилась в 1973 году в Москве. От первого брака у актрисы есть сын Андрей. Миронова известна зрителю по ролям в фильмах «Статский советник», «Салют-7», «Свадьба», «Обратная связь» и других.