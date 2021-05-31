31 мая Медиагруппа «Патриот» и канал «Правосудие» стали информационными партнерами.

Целями взаимодействия станут укрепление правовой системы страны, повышение правовой культуры населения, юридическая защита граждан, борьба с проявлениями коррупции и бюрократизма. В конечном итоге это утверждает Россию как сильное и социально ориентированное государство, поднимает ее престиж как внутри страны, так и на международной арене.

«Считаю, что сотрудничество с Медиагруппой „Патриот“ выводит наш ресурс на качественно новый уровень. Что нас объединяет? Прежде всего цель — развитие нашей Родины. Наша задача — устранять с помощью правовых инструментов все, что мешает процветанию общества, бизнеса, государства. Мы учим наших читателей и зрителей отстаивать свои права, не пасовать перед сложными задачами, уметь использовать закон во благо общим интересам. Мы постоянно работаем над повышением квалификации наших сотрудников, привлекаем журналистов, юристов, общественных деятелей, разделяющих наши ценности, из различных регионов, чтобы наши читатели имели полное представление о том, что происходит в стране, могли перенимать опыт специалистов-практиков», — рассказал главный редактор Вадим Маркович.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров:

«Мы рады установлению партнерских отношений с каналом „Правосудие“. Это СМИ нового типа, которое не только информирует, но еще и учит читателя, воспитывает в нем гражданственность и патриотизм. Правовое государство — это не только хорошо написанные прогрессивные законы; прежде всего, это правовая культура общества, без которой даже самое лучшее законодательство будет мертво. Надеюсь, сообща мы сможем сделать больше, чем по отдельности, а наша аудитория получит доступ к актуальному и качественному контенту, подготовленному отличными профессионалами».