Сегодня в России работает большое количество разных и интересных изданий, несущих своим читателям достоверную информацию о жизни страны. Освещение повестки дня не должно ограничиваться федеральными каналами, ведь региональные СМИ зачастую создают не менее качественный и оригинальный контент. Поэтому так важно наладить диалог и совместную работу журналистов по всей России, заявил в ходе пресс-конференции руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Для обсуждения актуальных новостей и будущих проектов к эфиру присоединились представители ряда российских СМИ.

Так, о работе медиа «ТВОЛК городские порталы», который освещает события небольших городов и районов Тамбовской области, рассказала его главный редактор Елена Сертакова. По последним данным, в месяц новостной сайт посещает больше 70 тысяч человек, что обеспечило ему третье место в рейтинге популярных областных СМИ.

— Стараемся держать читателей в курсе всех событий, которые происходят в городе и области в целом. Освещаем деятельность исполнительных органов местной власти: показываем их работу, решения, какие проекты реализуются. ˂…˃ Пытаемся побольше рассказывать каких-то позитивных новостей. У нас люди, наоборот, хотят, чтобы все было хорошо и благоустроено. Иногда даже поражаются событиям криминального характера, — поделилась журналистка.

По ее признанию, важной частью работы выступает и освещение деятельности малого и среднего бизнеса, который составляет экономическую основу малых городов в области. Такое сотрудничество выгодно всем: предприниматели представляют на сайте свои товары и услуги, получая в ответ партнеров и инвесторов.

— Очень ценно нам взаимодействие с Медиагруппой «Патриот» — для нас это шанс выйти на федеральный уровень. Статьи, которые размещает Медиагруппа, читаемы и пользуются популярностью, что позволяет нам самим делать более качественный контент, — заключает Елена Сертакова.

Еще один друг Медиагруппы «Патриот» — информационно-аналитическая служба «Русская народная линия», которая больше 10 лет профессионально освещает сложную проблематику церковно-государственных отношений. Как в ходе эфира подчеркнул главный редактор и учредитель издания Анатолий Степанов, главная задача портала — освещать церковные новости на одном уровне с политическими и внешнеполитическими событиями. Культурное и историческое объединение россиян, по его словам, является одной из проблемных точек в сегодняшней повестке страны.

— Нужно искать точки соединения и пытаться сформулировать непротиворечивую версию нашей истории. ˂…˃ Это (события 1917 года) должен быть серьезный для нас урок, чтобы сформулировать ясную и внятную позицию: Россия была ею всегда — и до, и после революции. Я как раз являюсь категорическим противником разделения русской истории, и мы пытаемся эту линию проводить в своей редакционной политике, — резюмирует главред «Русской народной линии».

Еще одним уникальным гостем эфира стал просветительский канал «Правосудие», редакция которого состоит не только из авторов, специализирующихся на правовых темах, но и юристов, прошедших специализацию по судебной журналистике. Как поделился в ходе беседы главный редактор Вадим Закон, главная цель команды издания лежит в воспитании патриотизма и правового сознания молодых людей, которые в недалеком будущем будут вкладывать силы в развитие государства. Очень важно, чтобы они делали это с чувством ответственности и справедливости.

— Считаю, что пресса, которая занимается вопросами правосознания, должна уделять как можно больше внимания молодежи. Доносить информацию надо именно в доступной форме, чтобы было интересно, а не скучно, как на лекции. Например, что-то объяснять на личной практике. ˂…˃ Хотелось бы, чтобы молодые люди, если они хотят стать юристами и грамотными специалистами, учились, а не просто получали дипломы. От юристов ведь порой зависят судьбы людей, — рассказывает специалист.

Как руководитель издания, в котором юристы активно помогают журналистам, Вадим Закон дал несколько советов коллегам. По его словам, канал приглашает к сотрудничеству только действительно квалифицированных юристов и дает им нужные навыки журналистского мастерства. В итоге команда пополняется универсальными специалистами, способными донести сложную и непонятную информацию до неподкованных в вопросах юриспруденции россиян. И заодно сделать это простым, понятным и доступным языком.