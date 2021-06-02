Не всегда выходные для людей только радость, иногда и проклятье — многообразие выбора в отношении досуга становится настоящей дилеммой, а постоянно застающие врасплох звонки по работе мешают спокойно дожарить шашлыки, не то что насладиться ими.

В беседе с «Народными Новостями» руководитель «Международного центра психофизиологических исследований» Максим Коваленко рассказал как научиться отдыхать.

По словам Коваленко, прежде чем приступить к отдыху, необходимо четко расставить цели и приоритеты собственной рабочей деятельности, а также регулярно совершенствоваться в своей сфере, обогащая набор средств, с помощью которых цели можно достичь. Если понимать, к чему вы по итогу хотите прийти, и что вам для этого нужно, намного легче становится грамотно использовать временной ресурс между работой и отдыхом.

— Нужно научиться работать над собой и ответить на основные пять вопросов: 1. Зачем тебе это надо? 2. Куда ты идешь? 3. Что ты от этого хочешь? 4. Для кого ты это делаешь? 5. Что в итоге ты хочешь получить? — пояснил эксперт.

Коваленко также подчеркивает важность воспитания в будущих поколениях мышления, направленного на целеполагание и разумное распределение своих сил. Детям также необходимо предоставлять возможность отдохнуть и давать понять ценность отдыха наряду с работой.

— Ребенок это все впитывает в себя. Какое у него будет мышление? Оно должно быть позитивное, тогда на отдых будет и время, и деньги, и можно будет убрать телефон, — объяснил специалист, уточнив, что родителям следует подавать детям пример в распределении времени и ресурсов.

Существует множество способов, как провести свободное время, однако ключевым моментом в организации отдыха является полное исключение атрибутов работы из своего досуга — будь то телефон или электронная почта. Умение абстрагироваться от работы является ценным навыком, способным сделать любой вид отдыха — активный или же пассивный — полноценным.

— Самое универсальное — это абстрагироваться от того, что тебя преследует, в чем ты живешь все время. Мы же на работе не отдыхаем, а работаем, зачем нужно работать на отдыхе? Здесь все закономерно, — заключил психолог.