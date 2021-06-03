3 июня глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о присоединении к медиахолдингу нового информационного партнёра — портала «Боевое братство» Москвы.

— Нашим новым партнёром выступил Интернет-портал «Боевое братство» Москвы. Это люди, которые проводят большую работу по защите сетевого, информационного, правового и культурного суверенитета нашей страны, по наполнению в том числе блогосферы и соцсетей России патриотическим контентом. Нет сомнений в том, что наше сотрудничество будет способствовать развитию и укреплению страны, — рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Обмен идеями и материалами в рамках инфопартнёрства будет осуществляться на постоянной основе. Также планируется совместная поддержка важнейших патриотических мероприятий и акций.

— На днях мы сделали заявление по итогам VII съезда Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» с обращением к патриотическим силам страны — о своей готовности противодействовать угрозам российскому государству. Вместе с Медиагруппой «Патриот» мы станем ещё сильнее и, безусловно, сможем сделать гораздо больше во благо нашей Родины, — поделился главный редактор ресурса Вячеслав Калинин.