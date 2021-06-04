Генеральный директор «Газпром-медиа Холдинга» Александр Жаров рассказал о работе с западными сервисами, такими, как Google и YouTube. И заявил о необходимости их «приземлить», сообщает ФАН.

Представители Медиагруппы «Патриот» поинтересовались отношением Жарова к способам приземления YouTube и Goggle, которые обсуждались на общественном совете Роскомнадзора.

— Как вы считаете, помимо открытия представительств, непонятна процедура модерации контента. Стоит ли нам обязать YouTube открыть в России центры модерации контента с русскоязычными специалистами? — задал вопрос глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Жаров отметил, что идея создать на территории России центры модерации является здравой. Глава «Газпром-медиа Холдинга» предложил вынести эту идею на рассмотрение в Роскомндзоре.

— Хорошая идея, сети надо ограничивать и приземлять в России. Считаю, эту идею необходимо рассмотреть Роскомнадзоре, — отметил Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

Роскомнадзор активно борется нарушениями в поисковой системе Google. Некоторое время назад американская компания получила еще один штраф на четыре миллиона рублей за выдачу ссылок на запрещенные в России материалы. Решение вынес московский суд.