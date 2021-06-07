7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. В связи с этим Роспотребнадзор рассказал россиянам о комплексах мер по контролю качества потребляемой продукции, которые необходимо помнить всегда. Как информации ведомства, за последние 20 лет в стране значительно снизился удельный вес продукции, не отвечающей нормам безопасности, что не может не радовать.

ФАН выяснил у врача-диетолога Натальи Кругловой правда ли отечественный рынок не вызывает опасений и можно не переживать.

Врач одобрила работу федеральной службы по внедрению норм здорового питания в жизнь населения и подчеркнула, что в вопросах безопасности продуктов большую роль играет выбор самого человека, нежели факторы окружающей среды, на которые мы привыкли сетовать.

— Нужно понимать, что основной показатель — это микробиологическая безопасность продукта, когда в нем нет патогенных микроорганизмов, способных вызывать какие-то инфекционные заболевания. Поэтому экология к этому относится не так, скажем, прямо, — говорит специалист.

По мнению Кругловой, распространенное среди людей убеждение, что на полках магазинов лежит сплошная химия, можно отнести скорее к мифам. Ведь многоступенчатый контроль со стороны государства и самих предприятий в действительности минимизирует риск попадания в нашу корзину недоброкачественных продуктов питания.

- Именно большие предприятия мониторят качество своих продуктов лучше, чем какие-то небольшие производства, хотя на них может быть написано «фермерский продукт». Да, это здорово — использовать фермерские продукты, но при этом контроль качества у них иногда меньше. ˂…˃ Не всегда, на самом деле, адекватный и осуществляется в полном объеме, — объясняет Круглова.

Отмечая заслуги Роспотребнадзора по охране здоровья россиян, диетолог упоминает о необходимости упростить процесс возвращения некачественных продуктов питания в места их приобретения.

— Хотелось бы, чтобы со стороны государства было больше внимания к таким жалобам, потому что на них не всегда адекватно реагируют. И, конечно, чтобы были какие-то меры для производителей — выговоры, внушительные штрафы, чтоб в дальнейшем такие истории не повторялись, — заключает доктор.