Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал народные методы лечения коронавируса. Подробнее в материале рассказывает «ПолитРоссия».

Он сообщил, что в Сети встречаются разные способы лечения коронавируса народными методами. Специалист подчеркнул, что они могут нанести больше вреда, чем пользы.

— Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать, — рассказал Геннадий Онищенко.

Депутат рассказал, что среди россиян бытует мнение, что раствор соды и перекиси водорода может помочь в лечении и профилактике COVID-19. Пользователи сообщают, что прием перекиси регулирует уровень кислорода, а сода — снижает кислотность в крови. Также в интернете можно наткнуться на ложную информацию о том, что гриб чага стимулирует иммунный ответ на вирус, а барсучий жир избавляет организм от мокроты.

Онищенко сообщил, что пациенты, которые пользуются такой информацией, поступают несовременно. Он уверен, что они сначала вредят сами себе, когда пытаются вылечить коронавирус народными методами, а затем переносят заболевание еще тяжелее. Специалист рекомендует обращаться за квалифицированной медицинской помощью при возникновении любых симптомов коронавируса.