9 июня глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о достижении договоренностей о постоянном информационном сотрудничестве с телевизионной компанией Новодвинска «Норд-ТВ».

— Особенно приятно, что совсем скоро, в сентябре, мы сможем поздравить наших новых партнеров с 20-летним юбилеем. За время своей работы телекомпания заслужила высокий уровень доверия у жителей Новодвинска и доказала свою общественную значимость, — поделился Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества планируется взаимное цитирование значимых событий из новостной повестки, а также совместная информационная поддержка социально-ценных патриотических мероприятий.

— В нашей редакции работают талантливые, креативные и амбициозные люди. Мы очень рады возможности потрудиться на общее дело вместе с профессионалами Медиагруппы «Патриот». Для хороших дел нужно объединяться! - рассказала главный редактор «Норд-ТВ» Наталья Мезенева.