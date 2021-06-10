Каждый год 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Народными Новостями» рассказала, чем может быть опасно обычное мороженое, а также какие есть полезные альтернативы.

Королева отметила, что мороженое, в составе которого присутствуют орехи, шоколад, пальмовое масло и так далее при регулярном потреблении не могут не отразиться на фигуре человека и его иммунитете.

— Обычное мороженое содержит жировые добавки, которые являются дополнительными калориями. Их чрезмерное количество оказывает влияние на островковую зону поджелудочной железы. Поэтому у людей с избыточным весом при частом употребление этих компонентов пищи формируются пушистые ламбрекены, которые со временем заполняются эндогенным жиром. В итоге человек набирает еще больше веса, — объяснила диетолог.

Королева также отметила, что холодным десертом не стоит злоупотреблять людям с низким иммунитетом, так как в лучшем случае можно заработать ларингит.

— Мороженое может быть в основном рационе как самостоятельный продукт или полезный перекус для того, чтобы получить удовольствие и насытиться вкусом. От единичного поедания холодного десерта точно ничего не будет — подчеркнула врач.

Также диетолог рассказала, чем полезным можно заменить мороженое.

- Можно с удовольствием воспользоваться различными видами замороженных ягод, это будет лучшая альтернатива. Такой десерт воспринимается как мороженое, в составе которого исключительно натуральные продукты, — сообщила диетолог.

Эксперт рассказала, что такое мороженое можно приготовить при помощи обычного блендера.

— В состав такого лакомства можно также добавить растительное молоко, лимонный сок и корицу. Получаются бодрящие, охлаждающие и создающие условия приятной свежести вкусовые восприятия, — объяснила эксперт.

Врач также подчеркнула, что нужно пользоваться моментом жаркого сезона и периодически ублажать вкусовые рецепторы, если этого очень хочется.