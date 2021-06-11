11 июня Медиагруппа «Патриот» и Ассоциация ветеранов боевых действий объявили о начале сотрудничества.

Ассоциация ветеранов боевых действий — это объединение, которое призвано отстаивать права и интересы ветеранов Министерства внутренних дел Российской Федерации, членов их семей и семей погибших защитников Отечества, проживающих в столице России.

— Я рад, что наша ассоциация станет информационным партнёром Медиагруппы «Патриот». Думаю, что наши ресурсы получат неоценимый опыт сотрудничества, — отметил член Правления — координатор Пресс-центра ассоциации Вячеслав Калинин.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнёров:

— Мы рады, что к нам присоединился такой патриотический портал, целью которого является не только честная трансляция главных событий в стране, но и поддержка российских ветеранов боевых действий. Будем совместными усилиями объективно освещать политические, культурные и социальные процессы, а также совершать полезные дела во благо наших ветеранов и их семей. Это большая честь для нас, и я уверен, что в будущем нас ждут интересные совместные проекты.