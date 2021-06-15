Режиссер Антон Адасинский сообщил, что из-за появления популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой он вынужден убрать детский мюзикл «Золото» со сцены МХАТа. Подробнее в материале «ПолитРоссии».

О решении разорвать сотрудничество с легендарным театром Антон Адасинский сообщил на странице театра Derevo в Facebook. Причиной тому стало появление на сцене Ольги Бузовой в качестве актрисы в постановке «Чудесный грузин», премьера которой состоялась 11 июня. Режиссер назвал происходящее во МХАТе «мракобесием» и выразил надежду, что оно когда-нибудь закончится.

— Я не могу позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи, — заявил он.

Несмотря на всеобщее недовольство со стороны критиков, артистов и режиссеров, Ольга Бузова довольна своим дебютом на сцене легендарного театра. Поющая телеведущая поблагодарила своих поклонников за теплый прием.