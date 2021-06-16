Во время любой эпидемии и тем более пандемии иммунитет имеет огромное значение. О том, на какие продукты сейчас стоит налечь, чтобы стать менее восприимчивым к вирусным инфекциям, в беседе с «Народными Новостями» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Лето — это сезон свежих овощей, фруктов, ягод, зелени и, конечно, их следует включить в рацион в первую очередь, считает диетолог.

— Эти продукты богаты не только витаминами, но и антиоксидантами, пищевыми волокнами, которые способствуют здоровью кишечника, а как известно, здоровый кишечник обеспечивает иммунную защиту. Витамины активизируют иммунитет, поэтому необходимо включать больше в свой рацион сезонных овощей и фруктов, ягод, свежих салатов. Следует не забывать включать и белковую пищу, нежирное мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты, которые обеспечивают иммунную систему важным белком, — советует Русакова.

Что же касается специй, то, констатирует диетолог, в первую очередь следует сказать о пользе чеснока, который содержит вещества, обладающие антибактериальным эффектом, а также стимулирует активность иммунитета. Однако полагаться только на продукты, подчеркивает доктор, не стоит.

— Необходим здоровый сон и комплексная забота над своим организмом, включая физическую активность, — подчеркнула Русакова.

Диетолог назвала несколько топовых продуктов для здоровья.

— В числе таких продуктов я бы назвала свежий лук, чеснок, помидоры, гранаты, а также яркие абрикосы, персики и черешню. Однако нельзя накопить иммунитет и наесть летом на весь год, поэтому необходимо ежедневно в свой рацион включать не менее 400−500 г свежих овощей и фруктов, желательно, чтобы они были сезонными, потому как в них максимум пользы. При этом нельзя перегружать рацион большим количеством жира и сахара. Все должно быть сбалансированно. Если вы будете употреблять слишком много овощей и фруктов, это тоже не принесет организму пользы, — заключила Русакова.