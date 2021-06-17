Информационно-аналитическое агентство «Полит74» работает в Челябинске с 2006 года — в этом году издание отметит свой 15-летний юбилей. На протяжении всей истории агентство специализируется на политической и социально-экономической повестке. В сфере внимания журналистов — события в Челябинской области, а также других регионах Уральского федерального округа.

— Информационно-аналитическое агентство «Полит74» — главное региональное издание Челябинска. У нас общие задачи — трудиться во благо России, давать объективную информацию и замечать не только проблемы, которые требуют решения, но и хорошие новости, формировать позитивное информационное пространство, отмечать достижения наших граждан, то, что каждый день делает Россию крепкой и мощной державой. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и надеемся, что вместе мы сможем защитить информационный суверенитет нашей страны от внешних угроз, — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Агентство «Полит74» работает в тесном контакте с ведущими экспертами в сфере политики и экономики, а также представителями властных структур, оперативно получая самые актуальные новостные поводы и комментарии из первых рук. Издание входит в медиахолдинг «Гранада Пресс» — крупнейшее объединение наиболее авторитетных СМИ Южного Урала, и обладает большим опытом плодотворного сотрудничества с коллегами.

— Мы рады начать совместную работу с представителями Медиагруппы «Патриот». Уверены, что нам будет полезно познакомиться с опытом профессионалов такого высокого уровня. В свою очередь, мы имеем возможность поделиться информацией о событиях, мнениях, имеющих наибольший общественный резонанс в крупнейшем промышленном регионе страны. Мы договорились с коллегами о взаимном цитировании наиболее ярких материалов, и совместной информационной поддержке различных социально-значимых проектов, — говорит главный редактор агентства «Полит74» Наталья Окорокова.