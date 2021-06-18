Зрители шоу «Вечерний Ургант» припомнили актрисе Чулпан Хаматовой ее высказывание о России и эмиграцию в Прибалтику. Подробнее в материале «ПолитРоссии».

Актриса столкнулась с неоднозначной реакцией наблюдателей из-за своего переезда в Латвию. Перед этим она заявила о невозможности расти в карьерном плане в РФ. Комментаторы подчеркнули, что основная творческая деятельность артистки сосредоточена на российских площадках, а ее востребованность в Прибалтике и на Западе вызывает вопросы.

Большинство зрителей считает, что звезда сериала «Зулейха открывает глаза» чувствовала себя неловко и старалась акцентироваться только на вопросах ведущего. Некоторые граждане отметили в глазах девушки грусть и депрессию, вызванную негативным отношением жителей родной страны.

Актриса появилась в студии в непривычном для себя образе — с белыми волосами. Ведущий Иван Ургант сравнил девушку с другими знаменитыми блондинками, в числе которых была Дарья Мороз и Мэрилин Монро.

Хаматова сообщила о новых проектах, а также по просьбе шоумена продемонстрировала актерские навыки. Так, ей пришлось сыграть «злого человека», но в процессе игры выступили слезы.