В телепередаче «Жить здорово!» на Первом канале обсудили, кому можно есть клубнику, а для кого она может преподнести неприятный сюрприз и непредвиденные последствия. Также о нюансах выбора и хранения клубники рассказал владелец клубничной плантации в Московской области, пишут «Народные новости».

Клубника несет огромную пользу для организма — в 100 граммах клубники содержится суточная норма витамина C, без которого не продуцируется эластин и коллаген в клетках кожи и сосудов: именно они сохраняют нашу молодость. Красный цвет ягоды также свидетельствует о ее полезных свойствах — его дают антоцианы, которые защищают нас от свободных радикалов и жесткого ультрафиолетового излучения.

Вред клубника может принести только аллергикам и детям. Необходимо быть бдительными с дозами ягоды, которые употребляет ребенок, потому что избыточное ее количество может привести к псевдоаллергической реакции.

Выбрать клубнику стоит по аромату и внешнему виду. Аромат свежей ягоды сложно перепутать с любым другим. Что касается внешнего вида — следует отбирать ягоду ровного цвета, без светлых хвостиков. Чашелистики не должны быть жухлыми и желтыми. Тара, в которой продается клубника, должна быть той же, в которую ее и собирали.

Хранить ягоду долго не рекомендуется — лучше съесть ее свежей. Поэтому следует приобретать клубнику местного происхождения.