До сентября практически все места в крымских отелях и санаториях раскуплены. Об этом в интервью ФАН рассказал председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский.

Эксперт отреагировал на сообщения о том, что российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции — авиасообщение с этой страной возобновлено с 22 июня.

«Выводы по поводу массового аннулирования путевок пока рано делать. Таких фактов у нас и у наших коллег сейчас не наблюдается. Произойдет ли это в дальнейшем, мы не знаем. Все-таки многие люди воспользовались кешбэком, купили невозвратные авиабилеты. Многие по каким-то акциям приобретали путевки. Я не думаю, что будут массовые возвраты», — считает Зелинский.

Он отметил, что в последнее время в целом наблюдается снижение числа бронирований путевок в регионе.

«Мы сейчас вопрос этот изучаем — нам говорят, что процент бронировок упал, потому что просто мест нет. У нас сейчас бронируются места уже на сентябрь, на октябрь, поэтому, конечно, он упал, — обратил внимание собеседник агентства. — Аннуляций массовых нет, а бронировки на 30−40% упали. Но это связано не только с тем, что открыли Турцию, а с тем, что на отечественных курортах практически не осталось мест на высокий сезон».

Зелинский также добавил, что наводнение в отдельных районах полуострова фактически не затронуло туристическую инфраструктуру.

«Были эффектные кадры наводнения, но пострадал все-таки очень небольшой отрезок побережья в самой Ялте — в двух-трех небольших гостиницах были подтопления подвалов. В Керчи тоже был затоплен центр города — там отелей не было. Это не затронуло туристический потенциал региона», — пояснил глава региональной Ассоциации туроператоров.