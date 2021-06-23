Ученые из BMJ Journals считают, что отсутствие смеха может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. В основном, отсутствие должной реакции в определенный момент говорит о физическом недуге, заявил семейный врач Алексей Добровольский в беседе с «Народными Новостями».

Добровольский подтвердил, что отсутствие смеха в нужный момент может быть признаком серьезного физического или психического заболевания.

— Есть ситуации, когда статистическое большинство должно отреагировать в виде смеха. Если человек не реагирует, то косвенно можно заподозрить у него какие-то проблемы психического здоровья. Также может быть связано с физическим недугом, — объяснил эксперт.

По его словам, когда человек серьезно болен и погружен в историю своей болезни, то ситуации, которые одних людей могут радовать и веселить, могут совершенно не касаться больного.

— Однако важно учитывать субъективное отношения человека к болезни, готов ли он бороться с заболеванием, насколько он эгоистичен, и как сильно ценит свое окружение. Ведь перед каждым есть выбор: показывать свои негативные эмоции или же смеяться через силу, чтобы не расстраивать своих близких, — отметил специалист.

В этой связи, Добровольский подчеркнул, что реакция человека, находящегося в сложной ситуации, зависит от стойкости характера. Однако история с отсутствием своевременной реакции на происходящее может быть связана и с психическими заболеваниями.

— В таком случае человеку очень сложно контролировать свое поведение. Поэтому реакция может быть неоднозначной. Но это относится к редким случаям, — подытожил врач.