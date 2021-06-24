На ежегодном форуме «Социальный Петербург» представители некоммерческих организаций и властей города обсудили особенности работы добровольческих и благотворительных объединений. В этом году мероприятие началось с припиской «Перезагрузка». Эксперты рассмотрели влияние эпидемии коронавируса на некоммерческий сектор, а также последние тенденции в развитии сферы, сообщает ФАН.

— Я уверена, что на «Социальном Петербурге» об этой теме мы будем говорить два дня — это партнерство, консолидация ресурсов, участие в одной важной федеральной инициативе. Например, волонтерское движение, которому мы посветили большую часть пленарной дискуссии, — напомнила Наталия Белякова, руководитель службы коммуникаций «Родных городов» — программы социальных инвестиций «Газпром нефти».

Участниками форума также стали представители средств массовой информации. Они рассказали, как НКО должны правильно рассказывать людям о своей деятельности и привлекать новых партнеров.

— Медиагруппа «Патриот» давно взяла на себя ношу продвижения позитивной повестки. Мы постоянно публикуем статьи о деятельности НКО, о помощи ветеранам, детям-инвалидам и так далее. Кроме того, мы помогаем региональным журналистам в рамках нашего конкурса «Хорошие новости». Федеральное агентство новостей постоянно награждает их, — рассказывает глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Темами дискуссий форума стали самые животрепещущие вопросы представителей социальной сферы. Участники рассказали, как получить грант, найти в команду специалистов, открыть НКО и раскрутить его с помощью SMM-технологий и таргета.

— Форум — это та площадка диалога, которая позволяет получить для себя ответы на многие поставленные вопросы. Нужно не бояться участвовать в работе ресурсных центров, приходить в комитеты, мы знаем, куда обратиться, — советует начальник Управления социального развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Наталья Лемке.

Организаторы отмечают, что в Петербурге на данный момент действует около 8 000 некоммерческих организаций.