25 июня Медиагруппа «Патриот» объявила о начале информационного сотрудничества с Центром содействия сохранению исторической памяти «Наследие Отечества». Об этом рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

— Сохранение исторической памяти является задачей государственной важности. Мы сможем уверенно двигаться вперёд только при условии опоры на память, на нашу героическую историю. Вместе с центром «Наследие Отечества» мы будем работать над интересными патриотическими проектами, которые укрепят и умножат корневую силу нашей Родины, — заявил Николай Столярчук.

— Мы рады начать совместную с работу с коллегами из Медиагруппы «Патриот» во благо России. Я бы напомнил, что традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу. Чтить традиции, беречь память, по крупицам собирать историю и воздавать должное — это шанс нам и нашим потомкам остаться самими собой, сберечь наследие наших предков и сохранить нашу великую Родину, ­— поделился основатель «Наследия Отечества» Александр Суслонов.