Для тех, кто регулярно тренируется в спортивном зале, жара может стать настоящим испытанием. Тренер и спортивный диетолог Зинаида Руденко в беседе с ФАН рассказала, как безопасно тренироваться при высоких температурах воздуха.

Эксперт уточнила, что тяжелее всех приходится гипотоникам — людям с пониженным артериальным давлением. Тренировки могут повлиять на состояние сердца и сосудов, поэтому лучше отложить спорт на более прохладное время.

— А если вы хорошо переносите жару и чувствуете себя прекрасно, то можно тренироваться как обычно. Тем более, что большинство фитнес-клубов и тренажерных залов оборудовано кондиционерами, и мы как таковой жары и духоты не ощущаем. А если в вашем зале очень душно и влажно — это часто бывает в залах, где есть бассейн — и вы чувствуете, что вам тяжело, значит, не нужно тренироваться, — подчеркивает фитнес-тренер.

Как безопасно и с комфортом тренироваться в жару: советы фитнес-тренера

Тренер советует пить больше воды и делить длинные тренировки на короткие фазы по 20−30 минут. При этом стоит чередовать виды нагрузок: упражнения и тренажеры.

— Чем интенсивнее мы дышим и чем выше температура окружающей среды, тем больше влаги мы теряем с каждым выдохом и с испарениями через кожу. И такой воды очень много: за тренировку мы можем потерять до литра воды, вроде даже и не вспотев. Поэтому нужно обязательно эту воду восполнять. Нормальный режим питья — один стакан по 200 граммов каждые десять минут, — поясняет тренер.

Тем, кто посещает тренажерный зал после работы, рекомендуется немного пройтись по улице, прежде чем приступить к занятиям. Кстати, тренироваться на свежем воздухе днем в жаркую погоду крайне не рекомендуется.

— Это действительно вредно. Во-первых, происходит неумеренная инсоляция, и можно попросту сгореть. А во-вторых, солнце сильно передает нам свое тепло, и сопротивляться такому нагреву организму в два раза сложнее. Поэтому если вы любите тренироваться на свежем воздухе, выбирайте либо ранее утро, либо уже вечер, когда солнце не так активно. <> Особенно внимательными нужно быть мужчинам, потому что они значительно больше, чем женщины, склонны к внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. После сорока стоит уже контролировать свое состояние и не переоценивать себя, — рассказывает Зинаида Руденко.

Из одежды лучше выбирать короткие шорты и майки, девушки также могут отдать предпочтение теннисным юбкам. Эксперт пояснила, что даже специальная спортивная ткань, хорошо отводящая влагу, в жару все равно будет работать как гидрокостюм.