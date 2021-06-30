Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал «Народным Новостям» о причинах развода ведущей шоу Ксении Бородиной с мужем Курбаном Омаровым. По его словам, причиной расставания стали деньги. Сама Ксения развод не комментирует, объясняя свою позицию тем, что не хочет делиться своими страданиями и транслировать негатив.

— Ксения Бородина разводится из-за плохих отношений с Курбаном. Тем более, во время пандемии эта ситуация усугубилась. При этом важным моментом стали деньги, которые нужно зарабатывать. Судя по движениям Омарова, деньги он не зарабатывал. Поэтому, можно предположить, что причиной развода стало именно финансовое положение Курбана, — заявил Рустам.

Первые слухи о разводе Ксении и Курбана появились после того, как в Сети распространилась информация о том, что бизнесмен проводит время в компании других женщин. Спустя время Бородина подтвердила свое намерение развестись.