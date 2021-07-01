ФАН и Медиагруппа «Патриот» обсудили актуальные вопросы, озвученные во время «Прямой линии Владимира Путина».

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко заявил о необходимости создать правительства иностранных социальных сетей в нашей стране. Главный редактор издания «Челябинск сегодня» Александр Файрузов прокомментировал вопрос строительства метро в городе.

— Та самая ветка, которая есть, она не ведет ни к новым районам, ни к местам скопления людей. Она шла к заводу, но, по сути, всех проблем не решала. ˂…˃ Сейчас мы наконец получим новые трамваи, соединим это все вместе с метро и надеемся к 2025 году получить серьезную сеть общественного транспорта, которая разгрузит дороги, уберет из города ужасные маршрутки, — заявил собеседник.

По словам Александра, экологическая обстановка в Челябинске улучшается. Была ликвидирована большая свалка и проведена рекультивация.

Главный редактор издания «Вести Подмосковья» Алексей Турлаев прокомментировал эпидемиологическую обстановку в своем регионе.

— Сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусом: за сутки более 2,5 тысяч случаев. Правительство отчитывается, что полтора миллиона жителей Подмосковья вакцинированы. У нас такая ситуация, что коронавирус не уйдет. Президент заявляет, что нужно вакцинироваться и эту информацию нужно доносить, — отметил руководитель СМИ.

Он также отметил, что граждане понимают необходимость вакцинации, в России для этого созданы все условия.

Главный редактор информационного агентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин поддержал заявление президента России о том, что главам субъектов нашей страны и чиновникам разных уровней необходимо проводить подобные прямые линии.

— Владимир Владимирович — один из самых открытых политиков, руководитель государства, который подобного рода формат практикует. Общение с гражданами по несколько часов длится. Это уникальное явление. Конечно, не только губернаторы, главы районов, представители «Единой России», но и других партий должны откликнуться на такие предложения, они должны встречаться и лично, и в онлайн, честно смотреть в глаза. ˂…˃ Пора чиновникам открывать двери кабинетов и с гаджетом в руках решать проблемы граждан, — подытожил Вячеслав Калинин.